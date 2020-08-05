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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 7,5 azaldı
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    05.08.2020 - 16:23 | | AA

    ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 7,5 azaldı

    ABD'de dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 azalarak 50,7 milyar dolara geriledi.

    ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 7,5 azaldı

    ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 azalarak 50,7 milyar dolar oldu.

    Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu mart ayından bu yana artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 50,1 milyar dolar olması yönündeydi.

    Mayıs ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 54,6 milyar dolardan 54,8 milyar dolara revize edildi. ABD'nin ihracat ve ithalatı, ekonomik faaliyetinin normalleşmeye başlamasıyla haziranda artış kaydetti.

    Ülkenin haziran ayındaki ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 158,3 milyar dolara yükseldi. Ülkenin ithalatı da aynı dönemde yüzde 4,7 artışla 208,9 milyar dolara çıktı.

    ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak son dönemde gerilimin yeniden arttığı Çin ile arasındaki ticaret açığı haziranda 26,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

    Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (13,1 milyar dolar), Meksika (9 milyar dolar), Almanya (3,8 milyar dolar), Tayvan (2,4 milyar dolar), İtalya (2,1 milyar dolar), Güney Kore (1,9 milyar dolar), Japonya (1,8 milyar dolar), Hindistan (1,7 milyar dolar), Fransa (1 milyar dolar), Suudi Arabistan (700 milyon dolar), Singapur (200 milyon dolar) ve Kanada (100 milyon dolar) yer aldı.

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