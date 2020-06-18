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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de geçen hafta 1,5 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu
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    18.06.2020 - 16:02 | | AA

    ABD'de geçen hafta 1,5 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Haziran ile biten haftada 1 milyon 508 bine düştü.

    ABD'de geçen hafta 1,5 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

    ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 58 bin kişi azalarak 1 milyon 508 bine geriledi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesi ve ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre düşüş göstermeye devam eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

    İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 542 binden 1 milyon 566 bine revize edildi.

    Böylece, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 46 milyon 2 bin olarak hesaplandı.

    Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 234 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 773 bin 500'e düştü.

    Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 6 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 62 bin kişi azalarak 20 milyon 544 bin oldu.

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