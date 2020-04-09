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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı
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    09.04.2020 - 16:48 | | AA

    ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 6 milyon 606 bin oldu.

    ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı

    ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 261 bin kişi azalarak 6 milyon 606 bine geriledi.

    Bir önceki hafta rekor seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 5 milyon 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

    İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 6 milyon 648 binden 6 milyon 867 bine revize edildi.

    Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 milyon 598 bin 750 kişi artarak 4 milyon 265 bine çıktı.

    Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 28 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 396 bin kişi artarak 7 milyon 455 bin olarak kaydedildi.

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