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    20.02.2020 - 16:57 | | AA

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 210 bine yükseldi.

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

     

    ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 210 bin oldu. Söz konusu dönemdeki yapılan başvuru sayısı piyasa beklentisiyle paralel seyretti.

    Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 205 binden 206 bine revize edildi. Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 250 kişilik azalışla 209 bine gerilediğini ortaya koydu.

    Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 8 Şubat haftasında önceki haftaya göre 25 bin kişi artarak 1 milyon 726 bine yükseldi.

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