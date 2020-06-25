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    25.06.2020 - 17:36 | | AA

    ABD'de mal ticareti açığı mayısta arttı

    ABD'de mal ticareti açığı, mayısta aylık yüzde 5,1 artışla 74,3 milyar dolara yükseldi.

    ABD'de mal ticareti açığı mayısta arttı

    ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stok verilerini açıkladı.

    Buna göre, mal ticareti açığı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 74,3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde mal ihracatı yüzde 5,7, ithalatı da yüzde 1,1 azaldı.

    Nisan ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi, 69,7 milyar dolardan 70,7 milyar dolara revize edildi.

    Ayrıca, toptan eşya stokları mayısta aylık yüzde 1,2 azalırken, perakende stoku yüzde 6,1'lik düşüş kaydetti.

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