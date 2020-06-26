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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de tüketici güven endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı
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    26.06.2020 - 17:40 | | AA

    ABD'de tüketici güven endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı

    Ülkede tüketici güven endeksi, haziranda aylık yüzde 8 artarak 78,1'e yükseldi. Piyasa beklentisinin altında kalan tüketici güven endeksinin bu ayda 79 değerini alması öngörülüyordu.

    ABD'de tüketici güven endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı

    ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 8 artarak 78,1 seviyesine yükseldi ancak piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

    Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

    Buna göre, tüketici güveni haziranda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 78,1 değerine yükseldi. Bu dönemde tüketici güven endeksi verisi aşağı yönlü revize edilirken, endekse ilişkin öncü veri 78,9 olarak açıklanmıştı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisanda düşüş gösteren mayıs ayında ise toparlanmaya başlayan verinin, haziranda 79 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, mayıs ayında ise 72,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

    Tüketici güven endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,5'lik azalış kaydetti.

    Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık yüzde 5,8 artışla 87,1'e çıktı.

    Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık yüzde 9,7 artarak 72,3'e yükseldi.

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