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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
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    23.06.2020 - 18:03 | | AA

    ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı

    ABD'de yeni konut satışları, mayısta aylık yüzde 16,6 artışla 676 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.

    ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı

    ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 16,6 arttı. ABD'de bu dönemde 676 bin yeni konut satıldı.

    Mayısta güçlü bir artış gösteren yeni konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,9 artışla 640 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

    Yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,7 arttı. Ayrıca, nisan ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 623 binden 580 bine revize edildi.

    ABD'de mayıs ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 1,6 artışla 317 bin 900 dolara yükseldi.

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