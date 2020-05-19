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    HaberlerEkonomi Haberleri AB'de inşaat üretimi martta sert düştü
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    19.05.2020 - 12:40 | | AA

    AB'de inşaat üretimi martta sert düştü

    Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 12 azaldı.

    AB'de inşaat üretimi martta sert düştü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 14,1 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un mart ayına göre ise yüzde 15,4'lük gerileme kaydetti

    AB'de inşaat üretimi, martta önceki aya göre yüzde 12, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 13,4 düşüş gösterdi.

    AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 40,2 ile Fransa, yüzde 36,2 ile İtalya ve yüzde 11,9 ile Slovenya'da gerçekleşti.

    Florida'da sokak partisi düzenleyen gruba polis baskın düzenlediDünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD’nin Florida eyaletinde yasağa rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi iki ayrı sokak partisinde buluştu. Polis helikopterinin de havadan görüntülediği operasyonda, grubu dağıtmak isteyen polise ateş açıldı.
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