AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılı bütçesinin 166,7 milyar euro olmasını teklif etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütçeye entegre biçimde kurtarma fonu kurulacak. Fonla, AB üyesi ülkelere 211 milyar avro hibe ve 133 milyar euro da kredi verilecek.

Bütçenin 55,2 milyar euro'luk kısmı Ortak Tarım Politikası'na (CAP), 47,2 milyar euro da bölgesel kalkınma amaçlı uyum programlarına aktarılacak.

Sürdürülebilir altyapı yatırımlarını desteklemek için yaklaşık 10 milyar euro, iklim hedeflerine uyum için 9,5 milyar euro, araştırma ve geliştirme programlarına 17,3 milyar euro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar euro, yeni sağlık programına 1,2 milyar euro, insani yardımlara 2,8 milyar euro, komşuluk, kalkınma ve uluslararası iş birliğine de 15,4 milyar euro bütçeden kaynak sağlanacak.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin liderleri, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere 17-18 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek.

AB bütçesi hakkında

AB bütçesi, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.