BİST119.3950.77EURO7.75-0.16USD6.85-0.04ALTIN395.740.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB'den Ukrayna'ya 11,5 milyon euro yardım
    ABONE OL
    07.07.2020 - 18:19 | | AA

    AB'den Ukrayna'ya 11,5 milyon euro yardım

    Avrupa Birliği'nden (AB) Ukrayna'ya kamu idaresinin geliştirilmesi için 11,5 milyon euro destek sağlandı.

    AB'den Ukrayna'ya 11,5 milyon euro yardım

     

    AB'nin Ukrayna temsilciliğinden yapılan açıklamada, kamu yönetimi reformunun Ukrayna için en önemli sahalardan biri olduğuna dikkat çekildi.

    Açıklamada, AB'nin, kamu yönetimi alanındaki gelişimi için Ukrayna'ya 11,5 milyon avro verdiği, bu alanda AB'nin Ukrayna'ya desteğinin bilgi, tecrübe ve maddi destek alanlarında devam edeceği vurgulandı.

    Özellikle salgın sürecinde Ukrayna vatandaşlarının ve ticaret sektörünün güvenini artırmak için kamu yönetiminde şeffaflık ve güvenilirliğin sağlanmasının daha önemli hale geldiği belirtilen açıklamada, destek paketinin devamını alabilmesi için Ukrayna'nın kamu yönetimi alanında gelişmeye devam etmesi gerektiği kaydedildi.

    AB, Ukrayna'ya kamu yönetimi reformu için 2016-2021 arasında toplam 90 milyon avro tahsis etmişti.

    Meclis Başkanlığı'nda seçim 2. tura kaldıTBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim oldu

    Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim oldu

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    7 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Corona virüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca ...

    7 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Corona virüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca ...

    Sıradaki Haber