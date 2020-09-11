BİST1.0990.00EURO8.840.41USD7.460.24ALTIN465.17-0.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'nin ham petrol stokları yükseldi
    ABONE OL
    11.09.2020 - 09:08 | | AA

    ABD'nin ham petrol stokları yükseldi

    ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon varil artış gösterdi.

    ABD'nin ham petrol stokları yükseldi

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 500,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil azalacağı yönündeydi.

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 647,9 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 231,9 milyon varile geriledi.

    Petrol üretimi arttı

    ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 523 bin varil artarak 5,4 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 58 bin varil azalarak 2,9 milyon varil seviyesine düştü.

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 29 Ağustos-4 Eylül haftasında 295 bin varil artarak yaklaşık 10,46 milyon varil seviyesine yükseldi.

    EIA'nın "Eylül 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil olması bekleniyor.

    İzmir'de korkunç kazaİzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika I Siirt'te Yıldırım-11 Herekol operasyonu başlatıldı

    Son dakika I Siirt'te Yıldırım-11 Herekol operasyonu başlatıldı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

    Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

    Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

    Cuma mesajları | Muharrem ayına özel en güzel, kısa-uzun, resimli cuma mesajı

    Cuma mesajları | Muharrem ayına özel en güzel, kısa-uzun, resimli cuma mesajı

    Sıradaki Haber