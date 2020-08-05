BİST1.0910.39EURO8.352.27USD7.011.72ALTIN460.152.96
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'nin ham petrol üretiminde 40 yılın en büyük aylık düşüşü
    ABONE OL
    05.08.2020 - 12:37 | | AA

    ABD'nin ham petrol üretiminde 40 yılın en büyük aylık düşüşü

    ABD'nin ham petrol üretimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu ekonomik daralma ve düşük petrol talebi sebebiyle mayıs ayında rekor miktarda azalarak son 40 yılın en büyük aylık düşüşünü gerçekleştirdi.

    ABD'nin ham petrol üretiminde 40 yılın en büyük aylık düşüşü

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) yapılan açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük ortalama 1,99 milyon varil azaldığı belirtilirken, bunun Ocak 1980'den bu yana ham petrol üretiminde görülen en büyük aylık düşüş olduğu kaydedildi.

    Ayrıca, ABD'nin mayıs ayındaki ham petrol üretiminin bir önceki aya göre yüzde 16,6 azaldığı vurgulanan açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin 6 ay üst üste düşüş gösterdiği aktarıldı.

    Yeni tip koronavirüsün olumsuz etkileriyle ülkede petrol talebinin hızla zayıfladığına dikkat çekilen açıklamada, "Kovid-19'a bağlı düşük ekonomik faaliyetler enerji arzı ve talebinde değişikliklere neden oluyor." ifadelerine yer verildi.

    ABD'de ham petrol üretiminin en fazla ülkenin enerji merkezi olarak kabul edilen Teksas eyaletinde azaldığına işaret edilirken, bu eyalette petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 764 bin (yüzde 14,8) gerilediği bildirildi.

    Teksas'ı günlük 353 bin varil (yüzde 29,1) düşüşle Kuzey Dakota eyaletinin takip ettiği bilgisi paylaşılırken, New Mexico, Oklahoma ve Wyoming eyaletlerinde de ham petrol üretiminin mayısta ciddi anlamda düştüğü vurgulandı.

    ABD'nin ham petrol üretimi bu yılın ilk 2 ayında günlük 12,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, üretimin bu yılın genelinde ise günlük 11,6 milyon varil olacağı öngörülüyor.

    Kartal Aydos'ta orman yangını!Son dakika gelen habere göre; İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto online hemen oyna ekranı | Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, sonuçlar nereden öğrenilir?

    Çılgın Sayısal Loto online hemen oyna ekranı | Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, sonuçlar nereden öğrenilir?

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Kazı Kazan artık online oynanıyor! İşte Milli Piyango yeni dönem yenilikleri...

    Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Kazı Kazan artık online oynanıyor! İşte Milli Piyango yeni dönem yenilikleri...

    Sıradaki Haber