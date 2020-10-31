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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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    31.10.2020 - 09:30 | | AA

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 221'e yükseldi.

    Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 38,26 dolar, cuma gününü ise 37,89 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 35,77 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 36,17 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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