ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 221'e yükseldi.
Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 38,26 dolar, cuma gününü ise 37,89 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 35,77 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 36,17 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Son dakika! İzmirliler geceyi sokakta geçirdiİzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.