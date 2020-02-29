ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 22-28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 678'e düştü.

Perşembe günü 51,73 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 50,35 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 44,58 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 46,68 dolardan kapanmıştı.