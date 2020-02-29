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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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    29.02.2020 - 09:52 | | AA

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 22-28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 678'e düştü.

    Perşembe günü 51,73 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 50,35 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 44,58 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 46,68 dolardan kapanmıştı.

      Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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