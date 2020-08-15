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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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    15.08.2020 - 14:55 | | AA

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet azaldı.

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 172'ye geriledi.

    Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı Temmuz 2005'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken son 1 yılda ise toplam 598 adet azalmış oldu.

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftalık azalışın ardından ilk kez üç hafta önce 1 adet artış göstermişti. Perşembe gününü 44,80 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 44,95 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 42,24 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 42,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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