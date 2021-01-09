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09.01.2021 - 09:39 | | AA

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 arttı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 8 artarak 275'e yükseldi.

Perşembe gününü 54,38 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 55,99 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 52,24 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 50,83 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

Korona yüzünden tabut ustalarının 'can sıkan' mesaisiPandemi sürecinde, cenaze taşımacılığı ile defin işleminde kullanılan tabutta 'sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması' koşulu, tedbir gereği sadece bir defa kullanılması ve bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayı satışlarda artış yaşandı.
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