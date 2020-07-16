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    HaberlerEkonomi Haberleri AB'nin dış ticareti mayısta sert düşüş kaydetti
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    16.07.2020 - 12:46 | | AA

    AB'nin dış ticareti mayısta sert düşüş kaydetti

    Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı mayıs ayında geriledi.

    AB'nin dış ticareti mayısta sert düşüş kaydetti

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

    Buna göre, AB'nin ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 azalarak 129,8 milyar euroya, ithalatı da yüzde 26,2 gerileyerek 122,6 milyar euroya düştü. Böylece AB, mayıs ayında yaklaşık 7,1 milyar euroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

    Euro Bölgesi'nde de ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,5 daralarak 143,3 milyar euro, ithalat yüzde 26,7 gerileyerek 133,9 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, mayıs ayında yaklaşık 9,4 milyar euroya ulaştı.

    Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 24,2 milyar euro ile ABD, 16,6 milyar euro ile İngiltere, 15,2 milyar euro ile Çin,10,7 milyar euro ile İsviçre, 5,4 milyar euro ile Rusya, 4,1 milyar euro ile Japonya ve 4 milyar euro ile Türkiye oldu.

    AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 34,5 milyar euro ile Çin, 13 milyar euro ile ABD, 11,1 milyar euro ile İngiltere, 8,5 milyar euro ile İsviçre, 5,4 milyar euro ile Rusya, 4 milyar euro ile Japonya ve 3,5 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

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