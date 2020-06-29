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    HaberlerEkonomi Haberleri AB'yi tehdit ettiler: Misliyle karşılık veririz!
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    29.06.2020 - 00:20 | | AA

    AB'yi tehdit ettiler: Misliyle karşılık veririz!

    Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Velid el-Hubeyzi, Kuveytlilere, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine giriş izni sağlanmaması halinde misliyle karşılık vereceklerini bildirdi.

    AB'yi tehdit ettiler: Misliyle karşılık veririz!

     

    Hubeyzi, 1 Temmuz'dan itibaren Birlik dışından AB ülkelerine giriş izni verilecek ülkeler listesinde Körfez ülkelerinin yer almamasıyla ilgili basında yer alan haberleri değerlendirdi.

    Hubeyzi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuveyt'in adının, AB ülkelerine giriş izni verilecek ülkeler listesinde yer almaması durumunda, Bakanlık, misliyle karşılık vermek de dahil birkaç seçeneği göz önünde bulunduracaktır." ifadesini kullandı.

    Seçenekler arasında AB içindeki 27 ülke vatandaşlarının Kuveyt'e girmesine izin verilmemesinin bulunduğunu belirten Hubeyzi, Kuveyt vatandaşlarına ülkelerine girişte şart koşmayan AB dışında pek çok ülke bulunduğunu hatırlattı.

    AB'nin 1 Temmuz'da sınırlarını açacağı iddia edilen ülkelere dair taslak listeyle ilgili basında bazı haberler yer almıştı.

    Kayıp İkranur'u arama çalışmalarının gece boyunca devam edecekGiresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde ikamet eden 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi.
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