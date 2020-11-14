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14.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Acıbadem’den Singapur’a dijital sağlık ihracatı

Acıbadem’in geliştirdiği ve sağlık yönetimine getirdiği bütüncül yaklaşımı ile dünyanın en iyi dijital sağlık yönetim platformlarından biri arasında gösterilen Cerebral Plus, yeni versiyonu ile dünya sağlık sektörünün önde gelen oyuncularının dikkatini çekerken, yazılımın lisans kullanım hakkı 21 milyon dolar karşılığında Singapur merkezli Parkway Pantai Limited’e (PPL) satıldı.

Acıbadem’den Singapur’a dijital sağlık ihracatı

Grubun tüm hastanelerinde kullanılacak Cerebral Plus’ın kurulum ve bakım destek gelirleri ile birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde toplam gelirin 100 milyon doları bulması bekleniyor. Özel sağlık hizmetleri sektöründe son 4 yıldır üst üste Türkiye sağlık hizmet ihracatçısı dalında birinci olan Acıbadem, şimdi de dijital sağlık yönetim teknolojisi ihracatı ile dikkat çekiyor.

Dünyaya yayılıyor

Acıbadem Sağlık Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 yıllık emeğin ürünü olan ve hastanelerin tüm hizmetlerini yönetip takip eden, çok sayıda tıbbi uygulamayı barındıran ‘Cerebral Plus’ global bir sağlık yönetim platformuna dönüştü. Türkiye’deki tüm Acıbadem Hastaneleri’nde ve Makedonya’daki hastanesinde kullanılan yazılım, hali hazırda Suudi Arabistan’daki bir kamu hastanesinde de kullanılıyor ve Acıbadem’in Bulgaristan ve Hollanda’daki hastanelerinde de kurulum çalışmaları devam ediyor.

Malezya, Singapur, Çin, Hong Kong, Hindistan ve Brunei’de 50’den fazla hastanesi bulunan PPL, tüm hastane ve tıp merkezlerinde Cerebral Plus’ı kullanmayı hedefliyor. Bu proje kapsamında yazılımın kullanılması için Malezya’daki 17 hastanede kurulum çalışmalarına başlandı. Böylece Acıbadem yurtdışında çok sayıdaki hastanenin de dijital dönüşümünü başlatmış oldu.

Milyar dolar hedefi

Acıbadem’in bugüne kadar, entegre dijital patoloji sistemi, dijital radyoloji, kağıtsız hizmet yapısı ve dijital ilaç yönetim cihazı ile sağlık teknolojisi alanında birçok ilke imza attığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Şimdi ise ülkemizde hastane yönetim sistemi alanında öncü olan bu yazılımın dünyanın birçok ülkesinden talep görmesi bekleniyor.
Parkway Pantai Limited ile yapılan satış ve anlaşma aynı zamanda Cerebral Plus’ın global bir yazılım oyuncusu olması bakımından da büyük önem taşıyor. Cerebral Plus’ın çok sayıda dil olanağı sunması ve Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Uzak Asya gibi farklı coğrafyalarda kullanılması; genellikle Amerika merkezli global çözümler karşısında alternatif bir yeni jenerasyon ve entegre dijital platform seçeneği olma yolunda da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
Bu süreç Türkiye merkezli bir yazılım platformunun IP (fikri mülkiyet) değerinin milyar dolar seviyelerini aşması yolunda da önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.”

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