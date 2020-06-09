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    HaberlerEkonomi Haberleri Açık hava ağaçları ve tabii mantarda gümrük vergisi artışı
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    09.06.2020 - 09:49 | | AA

    Açık hava ağaçları ve tabii mantarda gümrük vergisi artışı

    Açık hava ağaçlarının gümrük vergisi oranı yüzde 19,5, tabii mantarların gümrük vergisi oranı da yüzde 15 olarak belirlendi.

    Açık hava ağaçları ve tabii mantarda gümrük vergisi artışı

    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Kararla, bazı açık hava ağaçlarının gümrük vergisi oranı yüzde 19,5 ve tabii mantarların gümrük vergisi oranı yüzde 15 seviyesine yükseltildi.

    Söz konusu oranlar açık hava ağaçlarında yüzde 3,9, tabii mantarlarda ise yüzde 1 olarak uygulanıyordu.

    Karar, 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

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