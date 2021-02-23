23.02.2021 - 17:14 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Adalet Bakanlığı binlerce personel alacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Adalet Bakanlığı 11 bin 484 personel alacak.
Adalet Bakanlığı bünyesine; Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 358 sözleşmeli personel, 814 sözleşmeli icra katibi, Bakanlık Merkez ve Merkeze bağlı taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere Aşçı, kaloriferci, şoför, istatistikçi, koruma ve güvenli görevlisi, teknisyen, tekniker ve mühendis kadrolarına 237, Adli ve İdari Yargıda görevlendirilmek üzere ise 5 bin 75 sözleşmeli personel alınacak.
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Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldüManisa’da 33 yaşındaki Semiha Peker, çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K.(43) tarafından öldürüldü. Öte yandan olay sonrası kaçan şüphelinin kullandığı otomobil terk edilmiş halde bulundu.