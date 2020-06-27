Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 lira

Çukurova yöresinin önemli ürünlerinden olan, tadı, aroması ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun hasadı devam ediyor.

Ürünün toplanmaya başlandığı mayıs ayının ortasında tarlada 2,5 lira olan kilogram fiyatı, hem havaların serin gitmesi nedeniyle azalan tüketim hem de diğer bölgelerde yetiştirilen karpuzların piyasaya sunulmasıyla 1 liraya kadar geriledi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla karpuz üreten ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin Adana'da gerçekleştirildiğini belirten Doğru, "Türkiye'de ilk Adana karpuzu hasat edilir. Adana'da, Akdeniz kıyısındaki Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde ilk hasat mayısın ortasından itibaren başlar, temmuz sonuna kadar hasat sürer. İlk hasadın kentte yapılması nedeniyle Adana, karpuz açısından marka şehir haline gelmiştir." diye konuştu.

"Üretici emeğinin karşılığını alacak"

Doğru, geçen seneye göre karpuz ekim alanında azalış olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl 123 bin dekar alanda 867 bin ton karpuz yetiştirilmişti. Bu sene yaklaşık 110 bin dekar ekim alanı, 800 bin tonun biraz altında rekolte bekliyoruz. Kış aylarındaki aşırı yağışlar, baharda seraların açıldığı dönemde dolu ve sağanaklar sebebiyle verimde biraz düşüş tahmin ediyoruz." dedi.

Doğru, şunları kaydetti: "Hasat başladığında Adana'da çiftçimiz, tarlada ürününü kilogramı 2,5 liraya kadar sattı. Bu iyi bir rakamdı, çiftçilerimizi memnun ediyordu. Şu anda tarlada çiftçimiz ürünü 1 liradan satıyor. Hasat bütün bölgelerde aynı anda başlayınca fiyatlar tarlada 50 kuruşa kadar düşmüştü ancak şu anda tarlada çiftçimiz ürünlerini 1 liradan satıyor. Çiftçimiz bu fiyatlarla karpuzda iyi bir sene geçirmeye başladı. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam ederse üreticimiz emeklerinin karşılığını alacak."

Çiftçi Zafer Kaya da bu sezon verimin bekledikleri seviyede olmadığını söyledi. Kaya, "Yağmur ve dolu çok fazla yağdı, verim alamadık. Her yıl dekara 6-7 ton ürün alırdık. Bu yıl 3-4 ton civarında aldık. Havalar serin olduğu için karpuz tüketimi azaldı. Tüketimin azalması da fiyatı aşağı çekti." dedi.