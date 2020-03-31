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    HaberlerEkonomi Haberleri Adana'da bu sezon 140 bin ton turfanda kuru soğan rekoltesi bekleniyor
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    31.03.2020 - 11:04 | | AA

    Adana'da bu sezon 140 bin ton turfanda kuru soğan rekoltesi bekleniyor

    Adana'da nisan ayı ortasında başlayacak turfanda kuru soğan hasadından 140 bin ton ürün alınması bekleniyor.

    Adana'da bu sezon 140 bin ton turfanda kuru soğan rekoltesi bekleniyor

    Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da, bu yıl yaklaşık 32 bin dekarda ekilen turfanda ürünün hasadın başlaması iç piyasayı canlandıracak

    Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru soğanın tarlaya ekildiği dönemde kentte etkili olan sağanakların ürün verimini olumsuz etkilediğini söyledi.

    Bu yıl yağıştan etkilenen arazilerde verimin düşük olmasını beklediklerini ancak bundan etkilenmeyen alanlarda ise yüksek verim tahmin edildiğini aktaran Bilgiç, "Adana hasadı Türkiye için önemli. Turfanda hasatla piyasaya yeni ürün girecek." diye konuştu.

    Kentteki hasadın ardından Türkiye'nin birçok ilinde de aynı şekilde hasatların başlayacağını vurgulayan Bilgiç, şöyle konuştu:

    "Bölgemizdeki turfanda kuru soğan hasadı hem fiyat istikrarı hem de piyasaya yeni ürün girmesi bakımından önemli. Hasat şu anda ortalama 2,5-3 lira olan tüketici fiyatları aşağı yönde değiştirmese de stokların azalmaya başladığı bu dönemde yeni artışların önüne geçer. Fiyatlar istikrarlı gider ve tüketiciye fiyat artışı yansımaz. İlk hasat, bütün Türkiye'ye dağıtılıyor. Eski ürünler de hem bitme noktasına geldiği hem de havaların ısınmasıyla bozulmalar başladığı için yeni ürün girişi bu anlamda önemli."

    Bilgiç, üretici için iyi bir hasat dönemi temenni ederek, "Soğan fiyatları bu sene üreticiyi sevindirir. 140 bin tonu bulacak turfanda hasatla üreticimizin kazançlı bir sezon geçireceğine inanıyorum." dedi.

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