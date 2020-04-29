Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında, koronavirüs salgınının gölgesinde toplanan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nden (FİKKO) “adım adım işe dönüş” kararı çıktı.



Bakan Albayrak, salgın ile mücadeleyi en yüksek kararlılık ile en erken başlatan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini ifade ederek, “Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı” dedi.



Geniş formatta yapıldı

15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı, Albayrak’ın başkanlığında video konferans ile gerçekleştirildi.

Genişletilmiş bir formatta bir araya geldiklerini belirten Albayrak, “Bundan sonraki süreçte piyasaların, sektörlerin beklentilerini konuşacak ve yeniden ‘adım adım işe dönüş’ için yapmamız gerekenleri konuşacağız” ifadelerini kullandı.



200 milyar TL destek



Albayrak, “Tıpkı salgın ile olduğu gibi, salgının ekonomik etkileri ile mücadelede de hızlı karar alarak üretim gücümüzü ve istihdamımızı koruyacak adımlar attık.

Tüm bu adımları ekonomi dünyasından ve sektörlerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda belirledik. İşte bu adımlarla bugüne kadar 200 milyar TL’lik bir finansmanı piyasalarımızın, esnafımızın, iş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 salgınının; küresel ekonomi ve ticarette kimsenin beklemediği, sonuçlarının nereye ulaşacağını kestiremediği bir hasar bırakacağını ifade ederek şunları söyledi:



Dünyada hasar büyük



“Bu hasar, 1929 buhranından da büyük olacak. Çin’de 44 yıl aradan sonra çeyreklik bir küçülme tablosu beklenirken, ABD’de işini kaybedenlerin sayısı 4 haftada 26 milyonu aştı.

Türkiye olarak Kovid-19 salgınıyla, kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecinin sonunda karşılaştık.



Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık.”



Kamu bankaları gizli kahraman



Bakan Berat Albayrak, “Bugüne kadar 921 bin 751 esnafımızdan destek adımlarımıza talep geldi. 789 bin 232 esnafımızın sürecini tamamladık. İşletmelerimizden 148 bin 334 talep aldık, 126 bin 505 firmamıza finansman tahsisi gerçekleştirdik. Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık” dedi. Kamu bankalarının sürecin gizli kahramanları arasında olduğunu belirten Albayrak, şöyle devam etti:



Türkiye’ye karşı teveccüh oluştu



“Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı. Bu sebeple sizlerle adım adım işe dönüş açısından atmamız gereken adımları, almamız gereken tedbirleri, özellikle istihdamın, iş gücü piyasamızın ayakta kalması, süreçten etkilenen firma ve sektörlerimizin süratle toparlanması için yapılması gerekenleri konuşacağız. Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyaya ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bunun yatırımlara yansıyacağına eminiz. Krizlerden hızlı çıkma refleksine sahip ekonomimiz var. Türkiye’ye karşı yükselen teveccühü dikkate aldığımızda, bu potansiyel hayalini kurduğumuz yüksek katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı ekonomi modelini tam manasıyla hayata geçirebileceğimizi bize gösteriyor.”

Edinilen bilgiye göre toplantıda, özellikle küçük esnafa destek talepleri dile getirildi. Dükkanını kapatan esnafa asgari ücret kadar destek istenirken, iş için kulanılan mazot ve benzinden ÖTV alınmaması talebi geldi. Sokağa çıkma yasağında, vatandaşın evine yakın dükkanlara izin verilmesinin yığılmaları engelleyeceği dile getirilirken, kuaförlerin de erkekler için saatte 2, kadınlar için saatte 1 müşteri almak kaydıyla çalışması önerisi getirildi. Albayrak, talepleri Bilim Kurulu ve diğer hükümet üyeleriyle görüşeceğini dile getirirken, iş dünyası ile ilgili toplantıların bundan sonra daha sık yapılmasına karar verildi.