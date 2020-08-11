Adım adım normalleşme

Pandemi döneminde bankaların kredi iştahını artırmak için kullanılan Aktif Rasyosu’nda normalleşme sürecinin ilk adımı atıldı. BDDK, oranları düşürerek, kredi büyümesini yavaşlatmak için düğmeye bastı.

Pandemi krizinin etkilerini hafifletmek için uygulanan politikalarla toparlanma sürecine giren ekonomide, olağanüstü dönemden çıkışla birlikte geçen hafta başlayan normalleşme adımları hızlanarak devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, para politikasında yeni bir döneme işaret bu süreçte Merkez Bankası para arzını daraltıcı hamle ile fonlama maliyetini artırırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, pandemi döneminde bankaların kredi vermelerini teşvik etmek için yürürlüğe koyduğu Aktif Rasyosu'nda (AR) güncellemeye gitti. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, AR'ın hesaplanmasına ilişkin bankalardan gelen taleplerin normalleşme adımları çerçevesinde dikkate alınması uygun görülerek 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde düzenlemeye gidildi. BDDK AR değerinin 1 Ağustos'tan itibaren aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'den 95'e, katılım bankaları için yüzde 80'den yüzde 75'e düşürüldüğünü duyurdu. Yapılan düzenleme kredi büyümesini yavaşlatıcı bir etki yapacak. Dün ayrıca mevduat faizleri de yüzde 10'nun üstüne çıktı.

AMACINA ULAŞTI

Kovid-19 salgını döneminde bankacılık sektörünün reel ekonomiyi kredilendirme faaliyetlerini en etkin şekilde yerine getirmesini sağlamayı amaçlayan AR uygulamasına bankacılık sektörü başarıyla uyum sağlarken, böylece AR, küresel salgının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında en önemli unsurlar arasında yer aldı.

KAYNAK VERİMLİLİĞİ

Normalleşme adımları kapsamında kurul kararlarına yönelik bankalardan gelen talepler de dikkate alınarak uygulamada güncellemelerin yapıldığını ifade eden yetkililer, ilerleyen dönemde, ihtiyaç oluşması halinde, AR düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabileceğini kaydetti.

ART ARDA KRİTİK HAMLELER

✖ Merkez Bankası hedefli likidite imkânlarının azaltılacağını açıkladı.

✖ BDDK yurt dışında yerleşik bankalara TL işlemlerde esneklik sağladı.

✖ Borsa İstanbul, VİOP'ta dolar/TL sözleşmelerinin vade sayısını 6'dan 16'ya çıkardı.

✖ BDDK ve TCMB başkanları bankacılarla bir araya geldi.

✖ Merkez Bankası, haftalık repo ihalesi açmadı.

✖ Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarı yarıya indirildi.

✖ MB VİOP'ta 31 Aralık 2021 vadeli kontrat sattı.

✖ Borsada endekse bağlı devre kesici sistemi geldi

✖ BDDK, Aktif Rasyosu'nda güncellemeye gitti.

GAYRİMENKUL FONLARI EKLENDİ

YAPILAN düzenleme ile AR hesaplamasında payda kısmında "Yabancı Para Mevduat" kalemine dahil edilebilen kaynaklardan, yurtdışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan kaynakların, "YP Mevduat" kalemi toplamının YP Kredileri aşan kısmına uygulanan 1,75 katsayısına tabi olmayacak. Ayrıca, "Menkul Kıymetler" kalemine Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'na kullandırılan fonlar dahil edildi.