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    HaberlerEkonomi Haberleri Afete dayanıklı dijital altyapı
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    01.06.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Afete dayanıklı dijital altyapı

    Kovid gündeminde birçok üniversite, kurum ve şirket; “Yaygın Afetler Dijital Yönetim İttifakı (YADYİ)” kurarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) bünyesindeki projede bir araya geldi.

    Afete dayanıklı dijital altyapı
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    YADYİ için Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, InfoTRON, Milsoft, Netcad, ODTÜ, SAS, Softtech, TEPAV, Wageningen Üniversitesi, TOBB ETÜ, Ante Group, ASELSAN ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin bir araya geldiğini anlatan TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Akıllı Şehirler Laboratuvarı Başkanı Prof. Mehmet Akşit, “İleride karşılaşacağımız olası yaygın afet ihtimalinin dikkate alınmadığı bir stratejik plan gerçekçi olamaz” dedi.

    Entegre yapı

    Akşit, TOBB ETÜ’nün de, araştırma sonuçlarını değere dönüştürecek start-up’lara imkan sağlayacağını ifade ederek, gelecekteki muhtemel afetler için hazırlanmanın en etkili adımının, afetleri yönetebilecek ülke çapında dijital bir kurumsal sistem altyapısının kurulması olduğunu kaydetti. Akşit, sağlık, güvenlik, finansal yönetim, eğitim sistemleri gibi birçok alanda çözüm sunan yeni dijital sistemlerin devreye girmesi ve mevcut sistemle entegre edilmesi gerektirdiğini belirtti.

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