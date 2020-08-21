Afrika’nın ventilatörünü bir Türk üretecek

Arçelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde Biosys, Baykar ve Aselsan işbirliğiyle ilk yerli ve mekanik ventilatörün seri üretimini gerçekleştirdi. Bu kez de Güney Afrika’daki şirketi Defy ve İngiltere’deki Beko UK üzerinden dünyada dar gelirli ülkelerde ihtiyaç duyulan ventilatörün geliştirilmesi için kolları sıvadı.

Hastalara umut

Arçelik Mali İşler Müdürü (CFO) ve Sahra Altı Afrika Operasyonlarından Sorumlu Polat Şen, pandemi günlerinde sağlık sektöründeki malzeme eksikliğini yakından gözlemleyerek dönemin ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde bir eylem planı belirlediklerini söyledi. Şen, “Firmalarla iş birliğiyle ilk yerli ve milli mekanik ventilatörlerin seri üretimini gerçekleştirdik. Arçelik Çerkezköy Elektronik İşletmesi’nde 5 bin adet ventilatörün üretimini tamamladık. Üretilen cihazlar sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanındaki hastalara umut oldu. Yerli mekanik ventilatörlerin binlercesi Brezilya’dan Kırgızistan’a, Somali’den Nijerya’ya kadar dünyanın birçok ülkesine ulaştı” dedi. Şen, Defy ve Beko UK şirketleriyle İngiltere’deki ‘Open Ventilator System Initiavite-Açık Ventilatör Sistem İnsiyatifi’ oluşumuna dahil olduklarını açıkladı.











Üretim başladı

Polat Şen, şu bilgileri verdi: “Uzmanlar virüsün az gelişmiş ülkeleri daha fazla etkileyeceğini tahmin ediyor. Bu endişelere yanıt olabilmesi için Cambridge Üniversitesi’nden bir ekip ve birkaç şirket bir tür açık inovasyon/kuluçka merkezi kurarak düşük ve orta gelirli ülkelerde üretilmeye uygun yüksek performanslı bir yoğun bakım solunum cihazı tasarladı. Biz de bu oluşuma Beko UK ve Defy şirketlerimizle destek olduk. Yapılan çalışmaların sonucu, Afrika’da klinik ortamlarda kullanılabilecek solunum cihazını Defy olarak üretmeye başladık.”













2 ayda geliştirdi

Afrika’da yüksek maliyetler, zorlu koşullar ve bakım onarım alanındaki uzmanlığın yeterince gelişmemiş olması nedeniyle solunum cihazı kullanımının son derece düşük olduğunu vurgulayan Şen, şunları söyledi: “Ekipmanın Afrika’da üretilmesiyle bu sorunların çözülebileceği değerlendirildi. Güney Afrika’daki Defy ve Denel Land Systems, İngiltere’de Beko R&D, Prodrive ve Türkiye’de Arçelik’in içinde olduğu geniş bir üretim ekibi kuruldu. Bu ekip, solunum cihazını yalnızca 2 ay içerisinde geliştirdi. Defy tarafından üretilen ventilatör ile ‘Kraliyet Mühendislik Akademisi’nden özel ödül aldık. Bu gelişme aynı zamanda 150’ye yakın ülkede faaliyetleri bulunan global bir Türk şirketi olarak dünyanın her coğrafyasında, günün koşullarına, ihtiyaçlara uygun ve çevik teknoloji geliştirme girişimlerinde aktif ve öncü rol oynayabileceğimizin göstergesi.”

Ar-Ge harcamasını kesmedi



Pandemi döneminde Ar-Ge bütçelerinde herhangi bir azalmaya gitmediklerini de kaydeden Polat Şen, Arçelik olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti. Güney Afrika’nın en büyük büyük ev aletleri üreticisi ve dağıtıcısı olan Defy, 2011 yılında Arçelik bünyesine katıldı. Bu yıl 115’inci yılını kutluyor.