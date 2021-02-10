Afyonkarahisar'dan 30 ülkeye "salkım domates" ihracatı

İlçedeki 24 modern jeotermal serada, hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşse de salkım domates üretimi yaz kış devam ediyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine, Türkiye'deki jeotermal seracılığın yüzde 35'inin ilçede bulunduğunu yapıldığını söyledi.

Jeotermal suyun ısınmada kullanılmasının ardından seralarda değerlendirildiğini dile getiren Çöl, şöyle konuştu: "İlçedeki günlük sıcaklık farkının yüksek olması, yetiştirilen domatesin kalitesini artırıyor. Domateslerimizin 29 gün raf ömrü ve dayanıklılık süresi var. Seralarımızda yetiştirilen salkım domatesler 30 ülkeye ihraç ediliyor. Bu ticaret hacmi de ülke ekonomimize ciddi katkı sağlamaktadır."

Çöl, 2024 yılına kadar hedeflerinin kentte, 2 milyon metrekarenin üzerindeki alanı jeotermal seracılığa kazandırmak olduğunu vurguladı.

Domatesler iyi tarım uygulamasıyla yetiştiriliyor

İlçedeki bir jeotermal seranın yetkilisi Mücahit Gürsel de kentte 2016 yılından bu yana cam serada dönümünden 60 ton salkım domates üretimi yaptıklarını aktardı.

Seralarında organik ve iyi tarım uygulamalarıyla domates yetiştiriciliği yaptıklarını anımsatan Gürsel, "Fidelerimiz, Hindistan cevizi kabuğuna dikiliyor. 2 ay gibi bir süre ile ürün vermeye başlıyor. Çiçeklenme döneminde ise arılar ile doğal yollarla bitkinin döllenmesi sağlanıyor. Yani hiçbir şekilde kimyasal madde kullanmıyoruz. İyi tarım uygulamalarıyla üretim gerçekleştiriyoruz." dedi.

Rusya'nın Türkiye'den aldığı domates kotasını artırmasının jeotermal sera üreticilerini sevindirdiğine dikkat çeken Gürsel, ürettikleri ürünlerin yurt içinden Ankara, İstanbul ve İzmir'e yurt dışında ise başta Avrupa ülkeleri ile Rusya, Hollanda ve Romanya'ya ihraç ettiklerini ifade etti.