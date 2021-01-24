Afyonkarahisar'dan 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasından alınan bilgiye göre, 2019 yılında 55 milyon 609 bin dolarlık yumurta ihracatı yapılırken geçen yıl bu rakam 32 milyon 650 bin dolar oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın, yumurta üretiminde Türkiye'de ilk sırada bulunduğunu, ilde 2020 rakamlarına göre 15-17 milyon kanatlı hayvan olduğunu söyledi.

Yıllık 550 ton civarında üretim olduğunu ifade eden Acar, şunları kaydetti: "Büyükşehirlere yakın olmamız nedeniyle pazarlama noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Bakanlığımız, sektörün desteklenmesi amacıyla kanatlı hayvan işletmelerinin kapasite artırımı, soğuk hava deposu ve biyogüvenlik tedbirleriyle ilgili projelere yaklaşık 7,8 milyon lira destekte bulundu. İlimizde üretilen yumurtalar Afganistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn başta olmak üzere birçok ülkelere ihraç ediliyor."

Yumurtalar Ortadoğu'ya

Acar, 2020 rakamlarına göre kentten yaklaşık 425 milyon yumurta ihraç edildiğini belirterek, "Yumurta sektöründe Türkiye'de bir numarayız. Afyonkarahisar, en fazla yumurta tavuğunun olduğu il. Yumurta üretiminde de başı çekiyoruz." dedi.

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan da Dubai, Katar ve Kuveyt'e haftalık 180-200 tır yumurta ihraç ettiklerini, bunun artmasını beklediklerini kaydetti.

Hedeflerinin mevcut yurt dışı pazarlarını artırmak olduğunu dile getiren Tezcan, yeni pazar olarak Afrika'yı düşündüklerini sözlerine ekledi.