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04.12.2020 - 14:36 |

AGİ nedir, AGİ 2020 ücretleri ne kadar? Asgari Geçim İndirimi hesaplama formülü

Asgari ücret 2021 toplantısı bugün yapılıyor. Her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar sonrasında yeni yılın asgari ücreti belirleniyor. Aynı zamanda asgari ücrete eklenen Asgari Geçiş İndirimi(AGİ) konuşuluyor. Bekar, evli ve çocuklu çalışana göre değişkenlik gösteren AGİ 2021 ne kadar olacak? aGİ 2020 kaç liraydı? İşte AGİ var olan AGİ ücretleri...

AGİ nedir, AGİ 2020 ücretleri ne kadar? Asgari Geçim İndirimi hesaplama formülü

Gündemde asgari ücret tartışmaları sürerken, AGİ hakkında da meraklı arayış başladı. Vatabdaşlar öncelikle AGİN'nin açılımını ardında da ne olduğunu öğrenmek istiyor. AGİ'nin açılımı Asgari Geçim İndirimi'dir. Her yıl düzenli olarak asgari ücret ile birlikte belirlenir. Bekar, evli, çocuklu işçilere göre miktarı değişir. Peki AGİ nedir, neden veriliyor?

AGİ NEDİR?

AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir. Fakat işçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

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2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TLÖzetle en düşük AGİ miktarı asgari ücrete dahilken bunun üzerinde AGİ alması gereken işçinin alacağı asgari ücret de aradaki fark kadar artacaktır.

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ÇOCUK SAYISI VE MEDENİ DURUM DEĞİŞMESİ AGİ'Yİ NASIL ETKİLER?

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

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