Milyonlarca memurun gözü kulağı gelecek zam haberinde. Bugün asgari ücret 2021'in ilk toplantısı başlamasının ardından memurlar da arayışa geçti. Her yılın başında yoğun ilgi gören memur zammı 2021 Ocak ayında ne kadar olacak? Memur maaşlarına kaç para zam gelecek? İşte düşük maaştan yüksek maaşa kadar konuşulan zam oranları...

MEMUR ZAMMI 2021 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranları hesaplanırken enflasyon rakamı baz alınıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurlar için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle...

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şöyle olacak:

Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.

2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak.

Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak.

Diğer sektörlerdeki zam oranları da netleşmeye başladı. Örneğin Bekçi(9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 Türk lirasına çıkması bekleniyor.

Hemşirelerde ise (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir kişi yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.

Öğretmenler ise (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alacak.

Baş komiser (1/4) 6580 lira alırken yeni maaşı 467 lira artarak 7.047 lira olacak.

Şube Müdürü (1/4) 6.605 lira alırken yeni maaşı 469 lira artarak 7.074 lira olacak.

Daire Başkanı (1/4) 8.810 lira alırken yeni maaşı 625 lira artarak 9.435 lira olacak.

Kaymakam (1/4) 9.202 lira alırken yeni maaşı 653 lira artarak 9.855 lira olacak.

Genel Müdürü (1/4) 13.210 lira alırken yeni maaşı 938 lira artarak 14.148 lira olacak.

Öte yandan en düşük işçi emeklisi aylığı 1.335 liradan 1.443 liraya çıkacak.

Ancak en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarıldığı için kalan kısmı Hazine tamamlayacak.

En düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.759 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.658 liraya çıkacak.

Öte yandan milyonları ilgilendiren 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek komisyon, çalışmalarına bugün başladı.

Toplantılar koronavirüs nedeniyle internet ortamında gerçekleşecek. İşsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, asgari geçim indirimi gibi emekçiler için önemli olan ödemeleri de etkileyecek olan asgari ücret için işçi tarafını temsil eden Türk-İş, diğer büyük işçi konfederasyonları Hak-İş ve DİSK ile temas halinde olacak.

Daha önce heyetinde asgari ücretli bir işçiye yer veren Türk-İş’in görüşme yapacağı ekipte bu kez de, Adalet Bakanlığı’nda temizlik görevlisi olarak çalışan engelli kadın işçi Özgül Yardımcı yer alacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “İşveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de ‘Evet’ diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz. Böyle bir rakamı getirirlerse masada onlarla birlikte hareket ederiz. Bunun dışında kabul edilmeyecek bir rakama ne ‘evet’ deriz, ne de konuşuruz” ifadelerini kullanmıştı.