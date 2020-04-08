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    08.04.2020 - 11:48 | | AA

    AHBİB üyeleri mart ayında 107 milyon dolarlık ihracat yaptı

    Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen mart ayında 107 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

    AHBİB üyeleri mart ayında 107 milyon dolarlık ihracat yaptı

    Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle insanların hububat ve bakliyat başta olmak üzere temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasının hayati önemde olduğunu belirtti.

    Hububat ve bakliyat stoklarının yeterli olduğunu vurgulayan Arslan, "Fabrikalarımızın üretiminde herhangi bir aksama yok. Bu sene verimli bir sezon olacağını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni mahsullerin hasatlarına da başlanacak. Dünyanın birçok ülkesinin aksine ülkemizde her ürünü bulmak mümkün." ifadelerini kullandı.

    Mart ayında 107 milyon dolar tutarında ihracat yaptıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

    "En fazla ihracat yaptığımız ülke 11,03 milyon dolarla Irak oldu. 10,75 milyon dolarla Suriye ikinci, 5,64 milyon dolarla Suudi Arabistan üçüncü sırada yer aldı. Belçika, Avusturya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Tayland, Angola, Şili, Finlandiya, Kazakistan ve Meksika'ya yönelik ihracatımızda da dikkati çeken artışlar gözlendi."

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