AHKİB yeni yıla 27,2 milyon dolarlık ihracatla başladı

Tekin, yazılı açıklamasında, sektörün yeni yılın ilk ayında gerçekleştirdiği ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde ocak ayı ihracatının 1,52 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Tekin, "Bölge ihracatımız yüzde 38 artışla 27,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz zor koşullarda üretime ve ihracata devam edip ülkemize döviz kazandıran tüm üyelerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Tekin, ocak ayında AHKİB üyesi ihracatçıların 3 bin 494 ton ürüne küresel pazarlarda değer kazandırdığını belirtti. En fazla ihracat yaptıkları ürün grubunun 12,7 milyon dolarla kadın dış giyim olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bunu 4,64 milyon dolarla bay dış giyim ve 4,61 milyon dolarla diğer hazır eşyalar takip etti. Suni sentetik yatak kıyafetleri, diğer spor ve yüzme kıyafetleri, konfeksiyon, yünlü yatak kıyafetleri ve diğer ev tekstili ürünlerinde dikkat çeken artışlar sağladık. En fazla ihracatı 6,9 milyon dolarla İspanya'ya gerçekleştirdik. Yüzde 164 artış yakaladığımız Almanya 6,7 milyon dolarla ikinci, yüzde 428 artış ve 2,5 milyon dolarla Polonya üçüncü sırada yer aldı. Ocak ayında ihracat hacminde en fazla artışı yüzde 2 bin 196 artış ve 818,5 bin dolarla Bulgaristan pazarında elde ettik."