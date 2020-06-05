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    HaberlerEkonomi Haberleri Akaryakıt indirimiyle 6 milyar lira cepte
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    05.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akaryakıt indirimiyle 6 milyar lira cepte

    Akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kâr marjları üzerinden yapılan ve önceki geceden itibaren devreye giren 17 ila 25 kuruş indirimle yıllık ortalama 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak.

    Akaryakıt indirimiyle 6 milyar lira cepte

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından son dönemde akaryakıtta kâr marjlarının olması gereken seviyenin üzerine çıktığı tespit edilerek fiyatların makul seviyeye çekilmesi istendi. EPDK’nin uyarısının ardından akaryakıt şirketleriyle görüşülerek yurt genelinde dağıtıcı ve bayilerinin kâr marjlarında indirime gidilmesine karar verildi.

    EPDK verilerinden AA’nın yaptığı derlemeye göre, akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kâr marjları üzerinden yapılan 17 ila 25 kuruş indirimle yıllık ortalama 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak.

    Ne seviyeye geriledi?

    Söz konusu indirimle Ankara’da ortalama 5.99 liradan satılan benzinin litre fiyatı yaklaşık 5.75 lira seviyesine düştü. Benzinin litresi İstanbul’da 5.90 liradan yaklaşık 5.73 liraya indi.

    Motorinin litre fiyatı ise Ankara’da ortalama 5.57 liradan 5.40 liraya geriledi. Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 5.50 liradan 5.36 liraya, İzmir’de de 5.59 liradan 5.43 lira seviyesine indi.

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