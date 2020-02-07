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    HaberlerEkonomi Haberleri Akbank, konut kredisi faizlerinde tüm tutar ve vadelerde indirime gitti
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    07.02.2020 - 11:28 |

    Akbank, konut kredisi faizlerinde tüm tutar ve vadelerde indirime gitti

    Akbank, konut kredisi faizlerini tüm tutar ve vadelerde %0,95'e indirdi.

    Akbank, konut kredisi faizlerinde tüm tutar ve vadelerde indirime gitti

    Müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, avantajlı faiz oranları ve müşteri tercihlerine göre farklılaşabilen ödeme seçenekleri ile karşıladığını belirten Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Hayalindeki evi satın almak isteyen müşterilerimizin yanındayız ve konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0,95’e indirdik" dedi.

    Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için, Akbank’ın da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bülent Oğuz, “Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, konut sektörünü desteklemeye, müşterilerimize en doğru hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diye sözlerini tamamladı.

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