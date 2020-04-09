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    HaberlerEkonomi Haberleri Akbank sendikasyonu 605 milyon $’a çıktı
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    09.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akbank sendikasyonu 605 milyon $’a çıktı

    Akbank, Nisan 2020 sendikasyonu ile Türkiye ekonomisine sağladığı kaynağı, yeni katılımlarla yaklaşık 605 milyon dolara  yükseltti.

    Akbank sendikasyonu 605 milyon $’a çıktı

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan’da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla piyasalara duyurulan 560 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi yeni bankaların katılımıyla daha da arttı. Sendikasyon işlemine yenilikçi bir yaklaşımla sektörde akordiyon olarak bilinen bir özellik katan Akbank, çalışma saati kısıtı nedeniyle işleme katılmaya geç kalan bankaların da sendikasyona mevcut şartlarıyla dahil olmasına imkan tanıdı.

    Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen başlangıçta 600 milyon dolar olarak hedeflenen sendikasyon, 15 ülkeden 29 bankanın katılımıyla 605 milyon dolara yükseldi.

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “72 yıldır istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki  bankacılık anlayışı, güçlü bilançosu ve uluslararası standartların üstündeki  dijital altyapısı ile hizmet veren Akbank, bu süreçte de ülke ekonomisini desteklemeye devam edecek” denildi.

    Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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