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    HaberlerEkonomi Haberleri Akbank’ın sendikasyonu 800 milyon dolar oldu
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    25.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akbank’ın sendikasyonu 800 milyon dolar oldu

    Akbank, Ekim 2020 sendikasyonunu yeni katılımlarla yaklaşık 800 milyon dolara yükseltti.

    Akbank’ın sendikasyonu 800 milyon dolar oldu

    14 Ekim’de KAP açıklamasıyla piyasalara duyurulan yaklaşık 700 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi yeni bankaların katılımıyla daha da arttı. Yeni katılımlar sonrası sendikasyon kredisini yenileme oranı da yüzde 95 seviyesine çıktı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    “Piyasalardaki gelişmeleri göz önüne alarak esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon kredilerine bir kez daha ‘akordiyon’ özelliği katan Akbank, sendikasyon sözleşmesinin imza tarihinden itibaren taahhüt süresi içinde sendikasyona katılmak isteyen, ancak süre kısıtı nedeniyle kredi süreçlerini henüz tamamlayamayan bankaların da işleme katılmalarına fırsat tanıdı. Kovid-19 salgınının finansal piyasaları ve ekonomileri olumsuz etkilemeye devam etmesine rağmen sendikasyon, 19 ülkeden 36 bankanın katılımıyla 800 milyon dolara yükseldi.”

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