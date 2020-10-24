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    HaberlerEkonomi Haberleri Akbank’tan gençlere özel FAV üyeliği
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    24.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akbank’tan gençlere özel FAV üyeliği

    Akbank’tan gençlere özel FAV üyeliği

    Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Yeni neslin beklentilerini ve yaşam tarzına göre ihtiyaçlarını belirleyerek bunları tek bir noktadan toplu olarak karşılamasına olanak sağlayan ve tamamen dijital bir tecrübe vaat eden ‘Akbank FAV’ı geliştirdik” dedi.

    Oğuz’un şu bilgileri verdi:

    “26 yaşın altında öğrenci olan herkes Akbank FAV’a üye olabiliyor. Her ay en az 250 TL tutarında harçlığını veya burs bedelini tek seferde Akbank’a getiren ve Akbank FAV üyesi olan gençler, hafta sonları faizsiz Artı Para kullanımının yanı sıra, Akbank Mobil üzerinden ayda 10 adet EFT ve 10 adet havale işlemini, yurt içinde ortak ATM’lerde yapacakları ayda toplam 5 adet para çekme ve bakiye görüntüleme işlemini, yurtdışında bir ay içinde yapacakları 5 adet ATM işlemini ve 7 gün 24 saat Akbank ATM’lerinde yapacakları kartsız para yatırma işlemlerini ücretsiz yapabilecekler. Akbank müşterisi ise Akbank Mobil’i indirmesi ve Akbank FAV’a katılması yeterli olurken, Akbank müşterisi olmayanlar şubelerden müşteri olabilmenin yanında Akbank Mobil’i indirip şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank FAV’a katılabiliyor.”

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