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30.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Akbank’tan işte kapsayıcılık imzası

Akbank, kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemek için küresel bir girişim olarak kurulan The Valuable 500’ün imzacısı oldu

Akbank’tan işte kapsayıcılık imzası

Sürdürülebilirlik alanında Türkiye’de öncü çalışmalara imza atan Akbank, girişime Türkiye’den katılan ilk banka ve kurum oldu. 2021 yılı içerisinde engelli bireylerin iş dünyasına katılımını desteklemek adına taahhütte bulunacağını açıklayan Akbank, 29 Ocak tarihinde yapılan uluslararası basın açıklaması ile girişimin bir üyesi ilan edilerek bu konuda dünyanın öncüleri arasındaki yerini aldı.

Yaratıcılığı tetikler

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, şöyle konuştu:

“Sürdürülebilirlik alanında dünyaya ve ülkemize fayda sağlayacak her türlü girişimin destekçisi olmaya çalışıyoruz. The Valuable 500’e katılan ilk Türk bankası ve kurumu olmaktan gurur duyuyoruz. Kapsayıcılık ve çeşitliliği kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Geleceğin Türkiye’si için çalışırken herkesin yeteneklerinden, düşüncelerinden faydalanmanın önemine inanıyor, bunu yaratıcılığı da tetikleyecek büyük bir değer olarak kabul ediyoruz.”

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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