Akbank’tan işte kapsayıcılık imzası

Sürdürülebilirlik alanında Türkiye’de öncü çalışmalara imza atan Akbank, girişime Türkiye’den katılan ilk banka ve kurum oldu. 2021 yılı içerisinde engelli bireylerin iş dünyasına katılımını desteklemek adına taahhütte bulunacağını açıklayan Akbank, 29 Ocak tarihinde yapılan uluslararası basın açıklaması ile girişimin bir üyesi ilan edilerek bu konuda dünyanın öncüleri arasındaki yerini aldı.



Yaratıcılığı tetikler



Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, şöyle konuştu:



“Sürdürülebilirlik alanında dünyaya ve ülkemize fayda sağlayacak her türlü girişimin destekçisi olmaya çalışıyoruz. The Valuable 500’e katılan ilk Türk bankası ve kurumu olmaktan gurur duyuyoruz. Kapsayıcılık ve çeşitliliği kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Geleceğin Türkiye’si için çalışırken herkesin yeteneklerinden, düşüncelerinden faydalanmanın önemine inanıyor, bunu yaratıcılığı da tetikleyecek büyük bir değer olarak kabul ediyoruz.”