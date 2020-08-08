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    08.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akdeniz ihracat atağında

    Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), temmuz ayında 837.4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 8 alt birlikten 5’inde ihracatını artırdı.

    Akdeniz ihracat atağında

    AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Temmuz ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 103.2, yaş meyve sebzede yüzde 12.2, tekstilde yüzde 8.6, hububat ve bakliyatta yüzde 3.1 ve mobilyada yüzde 2.7 artış sağladık” dedi. Rusya, Ukrayna, Fas, Almanya, Fransa ve ABD pazarlarında atılım yaptıklarını vurgulayan Başkan Yamanyılmaz, Türkiye’nin temmuz ayındaki 15 milyar dolarlık ihracatının yüzde 6.1’ini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

    6.1 milyar dolar

    Başkan Yamanyılmaz, “AKİB olarak 7 ayda 1.5 milyar dolar tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirdik. Sanayi ürünleri ihracatımız 4.5 milyar doları aştı. Bölge ihracatımız 2020’nin ilk 7 ayında 6.1 milyar dolara, son 12 aylık dış satım performansımız ise 11.8 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı daha yukarılara taşımak için 17.252 AKİB üyesi seferber oldu” dedi.

     

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