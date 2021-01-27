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27.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Akfen GYO sermaye artımı ile büyüyor!

Akfen GYO, koronavirüs salgınının etkileri sebebiyle sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Akfen GYO’dan yapılan açıklamada, salgın sebebiyle bir yıldır tüm dünya ekonomilerinde yaşanan gelişmelerin, başta turizm sektörünü olumsuz etkileyerek portföyünde 20 otel ve bir ofis binası bulunan Akfen GYO’da yüksek gelir kayıplarına sebep olduğu ve şirketin finansal yapısının da bu gelişmelerden etkilendiği belirtildi.

Akfen GYO sermaye artımı ile büyüyor!

Açıklamada, bu olumsuzluklar nedeniyle bir dizi tedbir alma zorunluluğu ortaya çıktığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda Akfen Grubu’nun Akfen GYO’ya desteği devam ederek grup bünyesinde yüksek nakit üretimi ve kârlılık sağlayan 3 değerli gayrimenkule sahip 2 şirketin Akfen GYO tarafından tahsisli sermaye artırımı satın alınmasına karar verilmiştir. Yapılan değerlemelerden makul bir indirim ile Akfen GYO tarafından satın alınacak olan bu varlıklarla (Bodrum Loft 5 Yıldızlı Tatil Köyü, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu) Akfen GYO’nun varlık portföyü zenginleştirilerek ve çeşitlendirilerek düzenli ve sürekli gelir getirici, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması sağlanmış ve gelirleri salgının etkisine karşı korunmuş olacaktır.

Söz konusu satın alma işlemi için gerekli kaynağın sağlanması amacıyla Hamdi Akın tarafından taahhüt edilmek suretiyle tahsisli sermaye artışı için SPK’ya başvuruda bulunulmuştur. Hamdi Akın tarafından, tahsisli sermaye  artışındaki pay edinim fiyatından mevcut yatırımcılarımızdan dileyenlere 10-11  Şubat 2021’de pay devir taahhüdünde bulunulmaktadır. Böylece yatırımcılarımız  tahsisli sermaye artışı fiyatından payları oranında sermaye artışından dolaylı olarak pay edinmiş olacaklardır.”

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