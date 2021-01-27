Akfen GYO sermaye artımı ile büyüyor!

Açıklamada, bu olumsuzluklar nedeniyle bir dizi tedbir alma zorunluluğu ortaya çıktığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda Akfen Grubu’nun Akfen GYO’ya desteği devam ederek grup bünyesinde yüksek nakit üretimi ve kârlılık sağlayan 3 değerli gayrimenkule sahip 2 şirketin Akfen GYO tarafından tahsisli sermaye artırımı satın alınmasına karar verilmiştir. Yapılan değerlemelerden makul bir indirim ile Akfen GYO tarafından satın alınacak olan bu varlıklarla (Bodrum Loft 5 Yıldızlı Tatil Köyü, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu) Akfen GYO’nun varlık portföyü zenginleştirilerek ve çeşitlendirilerek düzenli ve sürekli gelir getirici, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması sağlanmış ve gelirleri salgının etkisine karşı korunmuş olacaktır.

Söz konusu satın alma işlemi için gerekli kaynağın sağlanması amacıyla Hamdi Akın tarafından taahhüt edilmek suretiyle tahsisli sermaye artışı için SPK’ya başvuruda bulunulmuştur. Hamdi Akın tarafından, tahsisli sermaye artışındaki pay edinim fiyatından mevcut yatırımcılarımızdan dileyenlere 10-11 Şubat 2021’de pay devir taahhüdünde bulunulmaktadır. Böylece yatırımcılarımız tahsisli sermaye artışı fiyatından payları oranında sermaye artışından dolaylı olarak pay edinmiş olacaklardır.”