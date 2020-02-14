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    HaberlerEkonomi Haberleri AKİB'den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 25 artış hedefi
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    14.02.2020 - 12:10 | | AA

    AKİB'den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 25 artış hedefi

    Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu yıl yüzde 25 artış hedefliyor.

    AKİB'den yaş meyve sebze ihracatında yüzde 25 artış hedefi

    Ocak ayında gerçekleştirdiği ihracatla 2020'ye hızlı başlayan Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, artışı yıl boyunca devam ettirmek istiyor.

    Yüzde 25 artış hedefi

    Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

    Geçen yıl 4 milyon ton yaş meyve sebze ihracatının yapıldığını ifade eden Sin, "Bu ihracata karşılık sektörümüz ülkemize 2 milyar 200 milyon dolar girdi sağladı. En çok Rusya, Irak, Almanya, Ukrayna, Romanya ve Suudi Arabistan ülkelerine ihracat gerçekleşti." diye konuştu.

    Bu yıla bereketli başladıklarını vurgulayan Sin, 2020'den beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

    Geçen yıl elde ettikleri gelirin üstüne çıkmak istediklerini aktaran Sin, şöyle devam etti:

    "Her şey yolunda giderse iyi bir yıl geçireceğimize inanıyoruz. Geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmak istiyoruz. İhracatta yüzde 25 artış bekliyoruz. Bölgemizde ciddi üretim alanları var. Yeni ekim alanları da oluşuyor. Birlik olarak çalışmalarımız devam ediyor. Dünyada kabul gören ürün çeşitliliğinin peşindeyiz. Dünya standartlarında üretim yapan üreticiler var. Bu bizim için yeterli değil. Biz üreticilerimizin tamamını bu seviyeye getirmek istiyoruz. Birlik olarak devletimizin ve hükumetin desteğiyle yeni pazarlar arayışı içerisindeyiz."

    Türkiye'deki ürünlerin yurt dışında tercih edildiğini vurgulayan Sin, bölge ihracatında Mersin ve Hatay'ın öncü durumda olduğunu aktardı.

    Daha iyi konuma gelmek için sürekli çalıştıklarını dile getiren Sin, "Üreticilerimiz hep araştırma içerisinde. Kaliteli ürün üretmeye çalışıyorlar. Bu çalışmaların karşılığını bu yıl almak istiyoruz." dedi.

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