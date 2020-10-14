Akın akın Antalya’ya

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA’ya eylülün ilk haftasında 220 bin misafir ağırlayan Antalya’nın ekime daha hızlı başladığını aktararak, “Mayorka, Rodos, Girit ve Dubrovnik ekimin ilk haftasında toplam 200 bin turist ağırlarken, Antalya aynı dönemde 250 bin turistin tercih ettiği destinasyon oldu” dedi.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya’yı Kovid-19 sürecinde 2.5 milyondan fazla yabancı turistin tercih ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



“Sayılardan daha ziyade en önemli konu dünyanın pes ettiği, dünyada turizmin bittiği dönemde hala turizm yapıyor olabilmek çok büyük bir başarı. Başarıda Kültür Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan ve sektörün tüm paydaşlarınca da sahiplenilen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ programı etkili oldu.”