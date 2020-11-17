Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak" denildi.