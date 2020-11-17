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17.11.2020 - 09:41 | | DHA

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildiği açıklandı.

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak" denildi.

Akkuyu NGSnin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi

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