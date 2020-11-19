MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı
ABONE OL
19.11.2020 - 10:17 | | AA

Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı.

Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirketin 28 Mart 2019'da verdiği başvuru dosyasını inceleyen Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), 13 Kasım'da Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansını onayladı.

Sınırlı çalışma izni 23 Temmuz'da alınan üçüncü güç ünitesinde, inşaat lisansının onaylanmasıyla reaktör ve türbin binaları gibi nükleer güvenlik kapsamındaki tüm yapıların inşaatına ve nükleer güvenlikle alakalı sistem ve ekipmanların montajına başlanabilecek.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu onayı, elektrik üretim lisansı, birinci, ikinci ve üçüncü güç ünitelerinin inşaat lisansları ve Doğu Kargo Terminali geçici işletme izni gibi ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü güç ünitesinin inşaat lisansı için 12 Mayıs'ta NDK'ye sunulan başvuru dosyasında ise inceleme süreci devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü ?leksei Frolov, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat lisansının alınması, güç ünitesinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan son izin aşamasıdır. Başvuru dokümanının hazırlanmasının yanı sıra inceleme sürecinde NDK'nin sorularına verilecek yanıtlarla ilgili olarak tasarım kuruluşlarıyla birlikte çok kapsamlı ve detaylı çalışmalar yaptık. NDK, inşaat lisansını vererek Akkuyu NGS'deki üçüncü ünitenin inşaat ve montaj işlerini düzenleyen tüm yasal gerekliliklere ve standartlara uyulduğunu teyit etmektedir. Şu anda daha önce alınan sınırlı çalışma izni kapsamında Akkuyu NGS üçüncü güç ünitesi reaktör binasının ve türbin binasının temel altı beton çalışmaları tamamlanmakta olup, bunun ardından gerçekleştirilecek donatı çalışmaları sonrası aldığımız lisansa istinaden temel betonu yapım çalışmalarına başlayacağız."

    Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SMS ve e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES nereden alınır, yöntemler neler?

    SMS ve e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES nereden alınır, yöntemler neler?

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

    2020 KPSS Önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı

    2020 KPSS Önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! KPSS Önlisans sınav sonucu sorgulama ekranı

    Sıradaki Haber