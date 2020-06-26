AKM bu yıl bitiyor, Yeşilçam canlanıyor

Ersoy, ilk ayağı Galataport, son ayağı ise Atatürk Kültür Merkezi olan Beyoğlu Kültür Yolu projesinin tamamlandığında Türkiye’nin ve İstanbul’un yeni cazibe noktalarından biri olacağını belirtti.

Galata Kulesi’ndeki kafeterya gibi işletmelerin kapatılacağını belirten Ersoy burayı müze haline getireceklerini aktardı.

Kırmızı halı

Ersoy, “Atlas Sineması’nın olduğu binayı A’dan Z’ye restore ediyoruz. Eylül sonuna kadar tamamlayacağız. Türkiye’nin ilk sinema müzesini yapıyoruz. 470 koltuklu bir sinemamız var. Eylül itibarıyla Beyoğlu’na kırmızı halı atmaya başlıyoruz. Yeşilçam’ın bütün yeni filmlerinin galalarını orada yapacağız” dedi.