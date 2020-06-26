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    HaberlerEkonomi Haberleri AKM bu yıl bitiyor, Yeşilçam canlanıyor
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    26.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    AKM bu yıl bitiyor, Yeşilçam canlanıyor

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) inşaatını yıl sonuna kadar  bitireceklerini bildirdi. AA’ya konuşan Ersoy, Türk sinemasının tarihi mekanı Beyoğlu’ndaki Yeşilçam’ın da tekrar canlanacağı sinyalini verdi.

    AKM bu yıl bitiyor, Yeşilçam canlanıyor

    Ersoy, ilk ayağı Galataport, son ayağı ise Atatürk Kültür Merkezi olan Beyoğlu Kültür Yolu projesinin tamamlandığında Türkiye’nin ve İstanbul’un yeni cazibe noktalarından biri olacağını belirtti.

    Galata Kulesi’ndeki kafeterya gibi işletmelerin kapatılacağını belirten Ersoy burayı müze haline getireceklerini aktardı.

    Kırmızı halı

    Ersoy, “Atlas Sineması’nın olduğu binayı A’dan Z’ye restore ediyoruz. Eylül sonuna kadar tamamlayacağız. Türkiye’nin ilk sinema müzesini yapıyoruz. 470 koltuklu bir sinemamız var. Eylül itibarıyla Beyoğlu’na kırmızı halı atmaya başlıyoruz. Yeşilçam’ın bütün yeni filmlerinin galalarını orada yapacağız” dedi.

     

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