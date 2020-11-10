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10.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Aktif büyüklükte 3. büyük banka

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2020 yılının ilk dokuz ayında 638 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 3. büyük bankası konumuna ulaştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 5 milyar 483 milyon TL brüt karından 1 milyar 142 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 4 milyar 341 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek ise 506 milyar TL oldu.

Aktif büyüklükte 3. büyük banka

VakıfBank, 2020 yılı eylül dönemine ait konsolide olmayan finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Pandemi ve iş yapış şekillerinde meydana gelen değişim döneminde dahi yüksek sorumluluk bilinciyle tüm müşterilerine hizmet vermeye ve milli ekonomimizi her koşulda desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

2020 yılının ilk dokuz ayında ulaştıkları 638 milyar TL aktif büyüklük ile Türkiye’nin en büyük 3. bankası olduklarına vurgu yapan Üstünsalih, “Çalışanlarımızdan yönetim kadromuza kadar, tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun çabalarının bir sonucu olan bu gelişme oldukça gurur vericidir” diye konuştu.

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