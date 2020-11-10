Aktif büyüklükte 3. büyük banka

VakıfBank, 2020 yılı eylül dönemine ait konsolide olmayan finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Pandemi ve iş yapış şekillerinde meydana gelen değişim döneminde dahi yüksek sorumluluk bilinciyle tüm müşterilerine hizmet vermeye ve milli ekonomimizi her koşulda desteklemeye devam ediyoruz” dedi.



2020 yılının ilk dokuz ayında ulaştıkları 638 milyar TL aktif büyüklük ile Türkiye’nin en büyük 3. bankası olduklarına vurgu yapan Üstünsalih, “Çalışanlarımızdan yönetim kadromuza kadar, tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun çabalarının bir sonucu olan bu gelişme oldukça gurur vericidir” diye konuştu.