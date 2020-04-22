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    HaberlerEkonomi Haberleri Alabalığın kilosu 3 gün 18.90 lira
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    22.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Alabalığın kilosu 3 gün 18.90 lira

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Evde hayat, sofrada balık’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında üç gün boyunca alabağın kilogramının 18.90 liradan satılacağını söyledi.

    Alabalığın kilosu 3 gün 18.90 lira

    Kampanyada daha önce levrek, çipura ve Türk somonunun uygun fiyatla tüketiciye sunulduğunu hatırlatan Pakdemirli, “Üçüncü kampanyamız da 21-23 Nisan’da alabalıkta. Onun fiyatını da 18.90 lira yaptık. Üreticimize mesaj, uygun fiyatla tüketiciye gidildiği zaman tüketim artıyor” dedi.

    Pakdemirli ayrıca, sürü desteğinin ödemelerinin bu hafta başlayacağını belirterek, “Koyun ve keçide 81 ilde yetiştiricilerimize 187 milyon lira destek vereceğiz” açıklamasını yaptı.

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