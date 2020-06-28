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    HaberlerEkonomi Haberleri Alaçatı’da ‘hijyen’ manifestosu yazdı
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    28.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Alaçatı’da ‘hijyen’ manifestosu yazdı

    Turizmde işlerin açılmasıyla birlikte yeni dönemde virüs riskini ortadan kaldırmak amacıyla ülke genelinde birbirinden farklı projelere imza atılıyor.

    Alaçatı’da ‘hijyen’ manifestosu yazdı

    Bunlardan biri de, Türkiye’nin popüler tatil beldesi Alaçatı’daki Viento Hotel’in hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için başlattığı “Hijyen ve Temizlik Manifestosu” uygulaması. Turizm Bakanlığı önderliğinde başlatılan ve uluslarası geçerliliği olan güvenli turizm işletmesi belgesini mutfağı ve konaklama tesisiyle alan otel yönetimi, yeni dönemdeki tüm hizmetleri buna uygun olarak titizlikle uygulayacak.

    Manifesto kapsamında uygulanacak kurallardan bazıları şunlar:

    “Giriş sırasında, resepsiyonda temassız ateş ölçerlerle misafirlerin ateşi ölçülerek, her misafir için maske, eldiven ve dezenfektan hijyen kiti veriliyor. Misafirlere tek kullanımlık havlu ve yastık kılıfı verilecek. Ortak alanlar ULV makinesiyle, sisleme yöntemiyle virüse karşı özel etkili dezenfektanlarla sterilize edilecek. Sosyal alanlarda bulunan masa, sandalye, şezlong ve oturma grupları ‘2 Metre’ kuralına uygun şekilde kullanılacak.”

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