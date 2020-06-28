Alaçatı’da ‘hijyen’ manifestosu yazdı

Bunlardan biri de, Türkiye’nin popüler tatil beldesi Alaçatı’daki Viento Hotel’in hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için başlattığı “Hijyen ve Temizlik Manifestosu” uygulaması. Turizm Bakanlığı önderliğinde başlatılan ve uluslarası geçerliliği olan güvenli turizm işletmesi belgesini mutfağı ve konaklama tesisiyle alan otel yönetimi, yeni dönemdeki tüm hizmetleri buna uygun olarak titizlikle uygulayacak.



Manifesto kapsamında uygulanacak kurallardan bazıları şunlar:



“Giriş sırasında, resepsiyonda temassız ateş ölçerlerle misafirlerin ateşi ölçülerek, her misafir için maske, eldiven ve dezenfektan hijyen kiti veriliyor. Misafirlere tek kullanımlık havlu ve yastık kılıfı verilecek. Ortak alanlar ULV makinesiyle, sisleme yöntemiyle virüse karşı özel etkili dezenfektanlarla sterilize edilecek. Sosyal alanlarda bulunan masa, sandalye, şezlong ve oturma grupları ‘2 Metre’ kuralına uygun şekilde kullanılacak.”