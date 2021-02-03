Alibaba kurucusu gözden düştü mü?

Çin’in en çok tanınan iş adamı Ma, Shanghai Securities News’in dün yayımladığı listede yer almazken gazete Huawei Technologies’den Ren Zhengfei, Xiaomi’den Lei Jun ve BYD’den Wang Chuanfu’dan övgüyle bahsetti. Ma 24 Ekim’de Çin’in düzenleyici sistemini eleştirmiş ve bu gelişmenin ardından Ma’nın sahibi olduğu Ant Group’un 37 milyar dolarlık halka arzı durdurulmuştu.