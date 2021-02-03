03.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Alibaba kurucusu gözden düştü mü?
Çinli online perakende devi Alibaba Group’un kurucusu Jack Ma Çin devlet gazetesinin girişimci liderler listesinden çıkarıldı. Reuters’ın haberine göre bu hamle Ma’nın Pekin’in gözünden düştüğü şeklinde yorumlanıyor.
Çin’in en çok tanınan iş adamı Ma, Shanghai Securities News’in dün yayımladığı listede yer almazken gazete Huawei Technologies’den Ren Zhengfei, Xiaomi’den Lei Jun ve BYD’den Wang Chuanfu’dan övgüyle bahsetti. Ma 24 Ekim’de Çin’in düzenleyici sistemini eleştirmiş ve bu gelişmenin ardından Ma’nın sahibi olduğu Ant Group’un 37 milyar dolarlık halka arzı durdurulmuştu.
Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndüKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz'den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.